Con la Moscato di Scanzo Trail almeno 20 chilometri tra sterrati e vigneti

Pronti, si corre. È partita la marcia di avvicinamento alla «Moscato di Scanzo Trail», l’ormai «classica» corsa di fine estate per gli appassionati di trail running (e non solo), in programma domenica 8 settembre e inserita nella 16^ edizione della «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi», in calendario dal 5 all’8 settembre, nel borgo di Rosciate, per la regia dell’associazione «Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi».

Attraverso il sito www.picosport.it, si sono aperte da alcuni giorni le iscrizioni alla corsa, che si chiuderanno al raggiungimento dei 350 partecipanti, o comunque giovedì 5 settembre. Il costo è di 25 euro, se l’iscrizione è prima del 25 agosto; di 30 euro dal 26 agosto al 5 settembre (prezzo speciale per i gruppi oltre i 10 pettorali: 20 euro, fino al 25 agosto; 25 euro, dal 26 agosto al 5 settembre).

Organizzata dal Gruppo Alpinistico Presolana (Gap), in collaborazione con l’amministrazione comunale, la «Moscato di Scanzo Trail» è una gara unica nel suo genere, molto apprezzata dai podisti, che si sviluppa interamente sui sentieri e i vigneti di Scanzorosciate, sede della più piccola Docg d’Italia, produttrice del prelibato Moscato di Scanzo, un passito color rosso rubino.

Il team organizzativo propone un percorso di 20 km, ad anello, per circa 900 metri di dislivello, con il punto più alto, la «Costa del Gavarno», che rappresenta la «Cima Coppi», a 500 metri di altezza; e con passaggi in «quota» sul Monte Bastia, il Pomarolo e la Fòla. Nota qualificante, è una corsa «eco-compatibile», che si snoda per circa l’80% su strada sterrata e solo per il 20% su asfalto. Inoltre, si attraversano aziende e cantine vitivinicole, dove i proprietari concedono il passaggio solo per questa occasione, consentendo di godere scorci di territorio unici e altrimenti inaccessibili.

Il programma prende il via sabato 7 settembre, alle 16, con la consegna dei pettorali di gara e il ritiro del pacco-gara, presso la sede del Gap, al Parco del Sole, in via Galimberti (replica delle operazioni di punzonatura domenica 8 settembre, dalle 6.30 alle 8, presso l’Oratorio di Rosciate). La partenza della «Moscato di Scanzo Trail» è fissata per domenica 8 settembre, alle 8.30, da Piazza Alberico da Rosciate. Le premiazioni alle 12.30.

Affiancata alla «Moscato di Scanzo Trail», domenica 8 settembre è inserita anche la 3^ edizione della «Kids Run», riservata ai ragazzi da 6 a 12 anni, che correranno su una piccola parte del tracciato di gara dei «grandi» (10 km), nell’ultimo km, fino al traguardo. Ciò consentirà anche ai «mini-runner» di assaporare il piacere di correre fra le vigne di una delle aziende della «Strada del Moscato».

La partecipazione è gratuita e per i primi 100 partecipanti è garantito il pacco gara, comprendente maglietta griffata MST2024 e un piccolo premio «finisher». È richiesta la presenza di almeno un genitore e la firma di una liberatoria direttamente all’atto dell’iscrizione.