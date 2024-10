Curno, chiusa discoteca per 10 giorni: «Troppi episodi violenti»

Venerdì mattina (4 ottobre) i carabinieri della stazione di Curno hanno notificato al titolare di una discoteca un’ordinanza del Questore di Bergamo per la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni. La decisione è stata presa a seguito di una specifica richiesta avanzata dai carabinieri alla Questura. Già in passato, lo stesso locale era stato oggetto di diversi provvedimenti di questo tipo, sempre su richiesta dei carabinieri. «La nuova misura – spiega l’Arma in una nota – scaturisce a seguito di diversi episodi violenti avvenuti, negli scorsi mesi di agosto e settembre, nei pressi di quel locale». In particolare liti tra avventori.