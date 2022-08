Curno, panettoni in bella mostra: nei supermercati ad agosto è già aria di Natale

Mancano 4 mesi e mezzo a Natale, ma una montagna di panettoni è già in bella mostra nei supermercati. Anche a Curno un’importante catena della grande distribuzione ha esposto il lievitato per eccellenza, che si consuma tradizionalmente durante le festività invernali, invitando i clienti all’acquisto. Il prezzo promozionale ammonta a 4,99 euro e sul cartello viene indicato come «è arrivata la prima sfornata di panettoni 2022».