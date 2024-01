In pensione da numerosi anni, Fontana aveva sempre lavorato nel settore tessile: 35 anni alla «Legler» di Ponte San Pietro e cinque anni in un’azienda bresciana. È possibile dire che Aldo ha dedicato la sua vita al calcio iniziando a giocare nelle squadre giovanili dell’Atalanta, poi come difensore ha calcato i campi di gioco per diverse squadre bergamasche, compreso il suo amatissimo Curno.

Una volta smesso di giocare, ha intrapreso la carriera di allenatore di numerose équipe bergamasche e ha fatto imparare a tanti giovani il gioco del calcio. Per lui soddisfazioni sia come atleta che come allenatore per aver vinto coppe e trofei. Negli anni ‘90 ha deciso di lasciare il calcio giocato dopo aver allenato negli ultimi anni la squadra del suo comune e ha seguito suo figlio Roberto, centravanti, un ottimo bomber che ha militato in diverse squadre di Bergamo sino alla serie C, e che oggi ci racconta: «Lui difensore vecchio stampo e io attaccante, non mancavano accese discussioni su come giocavo e scherzando mi diceva sempre: “In campo con me in difesa, avresti fatto pochi goal”. Mio padre amava veramente il calcio. Smesso di giocare e allenare si è appassionato alle bocce e anche in questo sport è riuscito a eccellere».