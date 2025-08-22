Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Venerdì 22 Agosto 2025

Da Orio a Pescara, il volo torna dopo sei mesi

IN VOLO. Ryanair ha ripristinato il collegamento con la città abruzzese. Si parte con tre voli alla settimana a partire dal 26 ottobre.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un velivolo Ryanair
Un velivolo Ryanair

Sul sito internet di Ryanair i biglietti sono già disponibili a partire dal 26 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore l’orario invernale dei voli. Torna dopo una sospensione di soli sei mesi la rotta che collegherà l’aeroporto di Orio al Serio con Pescara. Troppo strategico, questo collegamento, per entrambi gli scali, al punto che la compagnia aerea irlandese è tornata sui suoi passi. Lo scorso dicembre Ryanair aveva annunciato l’interruzione della tratta a favore di un collegamento diretto tra il capoluogo abruzzese e Milano Malpensa, complicando la vita ai tanti che prendevano l’aereo da Orio per ragioni di lavoro e di studio. In rete, proprio a dicembre, era stata organizzata una raccolta di firme online (che ha superato il migliaio di adesioni) per chiedere il ripristino della rotta, un tempo giornaliera. E così, dunque, sarà: tra poco più di due mesi il volo Orio-Pescara sarà riproposto, inizialmente tre volte alla settimana, ma con estensione anche ad altri giorni in prossimità del periodo festivo.

Prima novità dell’orario invernale

È dunque questa la prima novità (non ancora annunciata) del programma invernale di Ryanair sullo scalo di Orio al Serio, che da domenica 26 ottobre proseguirà fino al 29 marzo 2026. Il volo sarà operato il lunedì, il venerdì e la domenica. Nel periodo natalizio, la frequenza sarà aumentata con voli anche il martedì e il mercoledì, oltre a giovedì 1 gennaio 2026. Il volo tra Bergamo e Pescara è utilizzato da pendolari, studenti universitari, professionisti e imprenditori: una sorta di navetta che ha sempre registrato un alto tasso di riempimento.

Il volo sarà operato dal 26 ottobre tre volte alla settimana, il lunedì, il venerdì e la domenica. Nel periodo natalizio, la frequenza sarà aumentata con voli anche il martedì e il mercoledì, oltre a giovedì 1 gennaio 2026

Il legame tra le due città è radicato; molti studenti abruzzesi hanno scelto Bergamo per i loro studi universitari, e tanti bergamaschi viaggiano in Abruzzo per motivi professionali, imprenditoriali e commerciali. Attualmente, i prezzi sono piuttosto competitivi: si parte da 16,98 euro a tratta. Il ritorno della rotta, seppure inizialmente con una frequenza ridotta rispetto al passato, rappresenta una risposta alle esigenze di mobilità tra i due territori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Bergamo
Pescara
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti aerei
Ryanair