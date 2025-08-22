Da Orio a Pescara, il volo torna dopo sei mesi

Sul sito internet di Ryanair i biglietti sono già disponibili a partire dal 26 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore l’orario invernale dei voli. Torna dopo una sospensione di soli sei mesi la rotta che collegherà l’aeroporto di Orio al Serio con Pescara. Troppo strategico, questo collegamento, per entrambi gli scali, al punto che la compagnia aerea irlandese è tornata sui suoi passi. Lo scorso dicembre Ryanair aveva annunciato l’interruzione della tratta a favore di un collegamento diretto tra il capoluogo abruzzese e Milano Malpensa, complicando la vita ai tanti che prendevano l’aereo da Orio per ragioni di lavoro e di studio. In rete, proprio a dicembre, era stata organizzata una raccolta di firme online (che ha superato il migliaio di adesioni) per chiedere il ripristino della rotta, un tempo giornaliera. E così, dunque, sarà: tra poco più di due mesi il volo Orio-Pescara sarà riproposto, inizialmente tre volte alla settimana, ma con estensione anche ad altri giorni in prossimità del periodo festivo.

Prima novità dell’orario invernale

È dunque questa la prima novità (non ancora annunciata) del programma invernale di Ryanair sullo scalo di Orio al Serio, che da domenica 26 ottobre proseguirà fino al 29 marzo 2026. Il volo sarà operato il lunedì, il venerdì e la domenica. Nel periodo natalizio, la frequenza sarà aumentata con voli anche il martedì e il mercoledì, oltre a giovedì 1 gennaio 2026. Il volo tra Bergamo e Pescara è utilizzato da pendolari, studenti universitari, professionisti e imprenditori: una sorta di navetta che ha sempre registrato un alto tasso di riempimento.