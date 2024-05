Da Ravenna all’Iper per un colpo da 1.700 euro: quattro arrestati

Sarebbe stata un’impresa da illusionisti del crimine: far passare davanti alle casse un carrello con merce per 1769,47 euro senza pagare nulla. E c’erano quasi riusciti 5 nomadi arrivati dalla provincia di Ravenna per fare razzia all’Iper di Seriate. Solo che gli addetti alla videosorveglianza dai monitor li avevano notati e si erano insospettiti per la noncuranza con cui riempivano il carrello, cosa che - con i bilanci familiari risicati di oggi - a pochissimi è permesso. E così hanno avvertito i carabinieri della tenenza di Seriate, che li hanno tenuto d’occhio e sono riusciti a scongiurare il furto, costringendo il gruppo ad abbandonare il carrello nella galleria del centro commerciale.

In 4 sono finiti in manette per furto aggravato

Si tratta di due coppie:un 28enne e la compagna di 26;un 25enne e la compagna di 27. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice Roberto Palermo. Che ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere invocata dalla Procura e ha applicato a tutti il divieto di dimora in Bergamasca; per tre gravati da precedenti è inoltre scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni la settimana, così come avevano chiesto i difensori Benedetto Bonomo e Martin Benini.