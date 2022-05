Da scarpe a orologi contraffatti: 42 mila sequestri in Italia

Circa 1500 sequestri in quattro settimane di intense attività di analisi e controlli in ambito europeo sul commercio online, coordinate dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) e dalla Guardia di Finanza sul finire dello scorso anno, con il supporto di Olaf, l’Ufficio europeo antifrode: è questo l’esito dell’operazione doganale congiunta Postbox III, svoltasi fra ottobre e novembre dello scorso anno, i cui risultati sono stati presentati nei giorni scorsi in seno al Gruppo di lavoro Law Enforcement-Dogane del Consiglio dell’Unione europea.