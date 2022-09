Dal 14 novembre torna il volo Orio-Roma con Aeroitalia

Torna il volo per Roma Fiumicino. Da lunedì 14 novembre tocca ad Aeroitalia cimentarsi con un collegamento che negli anni passati è stata croce e delizia di Orio al Serio. Da lunedì a venerdì si parte dallo scalo bergamasco alle 7,10, 12,20 e 18,35 per arrivare in quello romano dopo un’ora e 10 minuti. In senso contrario si parte da Fiumicino alle 9,20, 14,30 e 20,50. In totale, quindi, 6 voli al giorno. Il sabato ne è previsto uno solo da Orio alle 8,30, idem la domenica ma da Roma alle 20,40. Le tariffe vanno da 22,15 euro per la basic (senza bagagli in stiva né possibilità di cambio volo) in su e prevedono anche un’offerta classic e una flex dall’importo chiaramente maggiore.