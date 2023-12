Dal 25 marzo la nuova rotta aerea Perugia-Bergamo

«Con l’introduzione di questa destinazione, Aeroitalia - ha detto l’a.d. Gaetano Intrieri - si impegna a rafforzare le relazioni tra le due città e a contribuire allo sviluppo dell’industria del trasporto aereo in Italia. Siamo determinati - ha aggiunto - a migliorare e ampliare costantemente il nostro network, al fine di soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri e di offrire loro le migliori opportunità di viaggio». Da parte sua, Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria, ha sottolineato che «con Aeroitalia si apre un nuovo corso e una nuova strategia per lo scalo umbro. Di fatto per la prima volta un aereo della compagnia farà base nel nostro aeroporto, facendolo diventare scalo di partenza e non solo di corrispondenza. Questa operazione rappresenta un collegamento strategico con un’area che è cuore e fulcro economico dell’Italia. I nuovi voli - ha aggiunto - permetteranno al nostro bacino di utenza di avere ottimi orari in partenza ed arrivo, agevolando una connessione diretta e veloce tra Umbria e Lombardia. Accogliamo questa importante novità con l’obiettivo di consolidare la relazione con Aeroitalia per un duraturo e profittevole rapporto con il nostro territorio ed aeroporto»