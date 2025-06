Dogana aerea e stradale integrate traslocano in aeroporto: «Un modello»

Il nuovo edificio è stato inaugurato nella mattinata di mercoledì 4 giugno, all’interno del parco logistico dell’aeroporto di Orio al Serio e ricade all’interno del territorio del comune di Seriate, in via Paderno 62.

Dogana area e stradale integrata

Lo spostamento dell’attività dell’Agenzia delle Dogane nella nuova sede renderà più efficienti le operazioni di sdoganamento e di controllo delle merci, diventando la prima sede in cui le operazioni di dogana aeroportuale e stradale sono integrate, in un’ottica di razionalizzazione. Prima le attività erano divise in tre luoghi differenti a Bergamp, Levate e proprio lo scalo aeroportuale.