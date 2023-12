Dolore a Gorle, è morto don Luigi Gherardi

«Come dice la Bibbia, c’è un tempo per camminare e un tempo per fermarsi. Quando camminavo per le vie del paese mi sentivo come un padre per le pecorelle che mi sono state affidate. Dovrei dire un grande grazie a tante persone, ma non finirei più, ma prometto di portarle nel mio cuore sacerdotale e nelle preghiere». Queste le parole di don Luigi Gherardi lo scorso settembre, quando ha salutato la comunità alla vigilia del suo ritiro per raggiunti limiti di età. Nato il 14 maggio 1948 a Leffe, dopo l’ordinazione sacerdotale don Gherardi è stato coadiutore parrocchiale di Gorlago (1973-82), poi di San Paolo in città (1982-87) e di Rota Imagna (1987-97), quindi parroco di Paladina (1997-2013) e dal 2013 di Gorle.