Dolore per Christian e Riccardo, morti dopo un volo di 100 metri sul Grignone. «Due ragazzi bravissimi»

Due giovani vite spezzate, due amici morti insieme in un tragico incidente in alta montagna. Sabato 25 febbraio doveva essere una giornata di sole e di meraviglia per Riccardo Farina, 38 anni, e Christian Cornago, 35 anni, di Almè, ma si è interrotta tragicamente prima di mezzogiorno, sul versante Ovest del Grignone, in provincia di Lecco: i due bergamaschi sono precipitati per oltre cento metri mentre erano impegnati nella salita del Couloir Zucchi.