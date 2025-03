Episodi di violenza e irregolarità, a Mozzo bar chiuso per 7 giorni

Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei carabinieri a seguito di numerosi episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, il locale era diventato un punto critico per la sicurezza pubblica, attirando soggetti dediti ad attività illecite e causando allarme tra i residenti. Le pattuglie dell’arma sono dovute intervenire più volte per sedare risse e liti, spesso aggravate dall’abuso di alcolici.

Lo scorso 16 febbraio , una lite tra due persone nei parcheggi antistanti al locale è degenerata in un’aggressione, richiedendo l’intervento dei carabinieri.

L’11 gennaio scorso, un controllo condotto dai carabinieri con il personale della Siae ha rivelato gravi irregolarità amministrative: il locale organizzava eventi musicali senza le dovute autorizzazioni ed era già stato segnalato per violazioni fiscali. Altri episodi di violenza e disturbo della quiete pubblica si sono verificati tra novembre 2024 e febbraio 2025, con risse, aggressioni e disordini sia dentro che fuori dal bar. Tra i casi segnalati, anche una lite tra ex fidanzati sfociata in una colluttazione e un’aggressione con mazze da baseball.