Famiglia di Mozzo bloccata a Marrakech per il blackout elettrico in Spagna: «Ore in aeroporto, ora dobbiamo cercare un volo da soli»

La famiglia, residente a Mozzo e composta da mamma, papà e una figlia, era partita per una vacanza lo scorso 23 aprile con un volo Ryanair decollato da Orio al Serio e diretto a Marrakech, in Marocco. Il rientro era previsto proprio per il 28 aprile, giorno in cui il blackout ha mandato in tilt infrastrutture critiche nei due Paesi iberici , con effetti a catena su numerosi voli da e per l’Europa.

«Volo di rientro solo il 5 maggio»

Arrivati in aeroporto per il volo di ritorno, i tre sono rimasti bloccati per ore: prima imbarcati per tre ore, poi fatti scendere e lasciati in attesa all’interno dello scalo per altre tre ore. In serata sono stati accompagnati in un albergo per la notte insieme ad altri 200 passeggeri provenienti da diverse parti d’Italia. Questa mattina - 29 aprile - sono stati riportati in aeroporto, ma la situazione resta caotica: la famiglia ha saputo che dovrà organizzarsi in autonomia per trovare un volo alternativo verso casa. La compagnia Ryanair infatti offre il rimborso oppure il volo gratuito ma il primo utile sarebbe il 5 maggio. «Abbiamo trovato un volo di rientro che fa scalo a Instanbul per poi arrivare a Milano Malpensa ma costa più di mille euro e al momento non sappiamo se verrà rimborsato» raccontano raggiunti al telefono.