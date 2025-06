Fede, famiglia e vita nei campi, «Aneta» festeggia 107 anni

La sua è una storia fatta di gesti autentici e valori solidi, che continua a ispirare e unire le diverse generazioni della sua numerosissima famiglia. E proprio questi legami profondi sono il dono più bello con cui i sei figli, gli 11 nipoti e i 16 pronipoti celebrano il compleanno di Anna Pellegrin i, detta Aneta, di Torre de’ Roveri, una delle decane bergamasche, che quest’oggi spegne 107 candeline. «Un traguardo eccezionale per una donna che ha attraversato più di un secolo di storia con forza, dignità e un instancabile spirito di dedizione alla famiglia – raccontano con affetto i parenti –. Una mamma severa, di poche parole, schietta e molto religiosa, capace di trasmettere un’educazione basata sui valori della tradizione cristiana».

La storia di Aneta

Nata a Corna Imagna il 9 giugno del 1918 da una famiglia di contadini, Anna perse il padre Giovanni in tenerissima età. Insieme alla mamma Emilia e alla sorella Caterina, si trasferì a Albano Sant’Alessandro, dove la madre si risposò e diede alla luce altri tre figli. Dopo la scuola Anna iniziò a lavorare in una fabbrica di bottoni. E nel 1940 si sposò con Ernesto Magri, detto Nino. Insieme hanno vissuto in una cascina rurale a Torre de Roveri («Stal di More»), tra i ritmi faticosi della campagna, il lavoro da mezzadri e la crescita di una famiglia numerosa: sette figli, di cui sei ancora viventi, Marino, Eugenio, Rosa Maria, Sofia, Bruna e Maria Teresa.