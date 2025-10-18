Fiamme nella camera da letto, intervento dei vigili del fuoco a Lallio- Foto

C’è probabilmente un cortocircuito all’origine dell’incendio scoppiato a Lallio nel tardo pomeriggio di sabato 18 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni, poco prima delle 17 i residenti di un appartamento al primo piano di una piccola palazzina din via Palazzolo si sono resi conto che le fiamme avevano invaso la camera da letto. Il fuoco ha attecchito velocemente, bruciando mobili e indumenti.

L’intervento dei vigili del fuoco

I proprietari, alla vista del fumo e delle fiamme, mentre aspettavano l’arrivo dei vigili del fuoco hanno tentato di spegnerle con gli estintori a schiuma. Poco dopo sul posto sono giunte due squadre, provenienti da Bergamo e Dalmine, con questi ultimi che hanno portato avanti le operazioni di spegnimento. Per domare l’incendio sono bastati pochi minuti.

Nessun ferito nell’incendio

Fortunatamente non si sono registrati feriti e l’appartamento, esclusa la camera da letto, è agibile.