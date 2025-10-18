Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Sabato 18 Ottobre 2025

Fiamme nella camera da letto, intervento dei vigili del fuoco a Lallio- Foto

UN CORTOCIRCUITO. L’incendio si è sviluppato in un appartamento al primo piano sabato 18 ottobre.

Diego Defendini
Diego Defendini
L’intervento die vigili del fuoco a Lallio per un incendio scoppiato in appartamento di una palazzina. Nessun ferito.
L’intervento die vigili del fuoco a Lallio per un incendio scoppiato in appartamento di una palazzina. Nessun ferito.
(Foto di Dfendini)

Lallio

C’è probabilmente un cortocircuito all’origine dell’incendio scoppiato a Lallio nel tardo pomeriggio di sabato 18 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni, poco prima delle 17 i residenti di un appartamento al primo piano di una piccola palazzina din via Palazzolo si sono resi conto che le fiamme avevano invaso la camera da letto. Il fuoco ha attecchito velocemente, bruciando mobili e indumenti.

L’intervento dei vigili del fuoco

I proprietari, alla vista del fumo e delle fiamme, mentre aspettavano l’arrivo dei vigili del fuoco hanno tentato di spegnerle con gli estintori a schiuma. Poco dopo sul posto sono giunte due squadre, provenienti da Bergamo e Dalmine, con questi ultimi che hanno portato avanti le operazioni di spegnimento. Per domare l’incendio sono bastati pochi minuti.

Nessun ferito nell’incendio

Fortunatamente non si sono registrati feriti e l’appartamento, esclusa la camera da letto, è agibile.

L’intervento die vigili del fuoco a Lallio per un incendio scoppiato in appartamento di una palazzina. Nessun ferito.
L’intervento die vigili del fuoco a Lallio per un incendio scoppiato in appartamento di una palazzina. Nessun ferito.
(Foto di Defendini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lallio
Bergamo
Dalmine
Disastri, Incidenti
Incendio
Emergenza
Salvataggio
Diego Defendini
vigili del fuoco