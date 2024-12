«Film, amicizie e ricordi, con la chiusura dell’Uci se ne va un pezzo di cuore»

«I ricordi legati al cinema di Curno sono tanti. Qui ho fatto la prima uscita del sabato sera con le mie amiche, in terza media, quando avevo 13 anni». Francesca Patelli, 31 anni, di Cenate Sotto, ha deciso di passare la domenica pomeriggio al cinema, insieme alle sue tre figlie Francesca, Matilde ed Emma e alcune amiche. Sono diverse le famiglie con bambini che arrivano alla spicciolata all’ingresso del primo multisala aperto in Italia, inaugurato nel 1999 . E che a breve – tra fine dicembre e il 10 gennaio – chiuderà i battenti .

Le testimoninze

«Siamo molto dispiaciute – continua Francesca Patelli –, oggi (ieri per chi legge, ndr) siamo venute a vedere Oceania 2». Con lei l’amica Valeria Vigani, 43 anni, anche lei di Cenate Sotto: «Venire qui al cinema – dice – è un’opportunità per stare insieme. Ci venivamo da ragazze, lo abbiamo sempre preferito ad altri cinema perché è più raccolto e meno affollato. È un peccato che tra poco chiuderà». Matilde, figlia di 9 anni di Francesca, afferma che qui «ho costruito tanti ricordi, mi piace molto venirci». Tanti ricordi li ha anche Paolo Capelli, 32 anni, di Almenno. Domenica pomeriggio era con la figlia Nicole, di quattro anni: «La classica uscita del sabato sera con gli amici, quando ero un ragazzino, era proprio qui – osserva –. Ci vengo abbastanza spesso anche per la vicinanza, ma mi capita di andare anche a Stezzano». Pensando alle motivazioni per cui una struttura ormai storica sia prossima alla chiusura, Paolo Capelli sottolinea la compresenza dell’Uci Cinemas di Orio, ma anche le pay tv ormai presenti in ogni casa: «Io però preferisco andare al cinema – dice – c’è un’atmosfera diversa».