Fiori e design, torna Floreka a Ranica ed è un successo - Foto e video

Vivaisti, floricoltori, artigiani e designer del paesaggio. Una due giorni tutta dedicata alla sensibilizzazione, e alla promozione, di una cultura attenta alla sostenibilità ambientale, alla biodiversità e, più in generale, alla cura per il verde . Ha riscosso un grande successo la XIV edizione di Floreka, la mostra-mercato di giardinaggio e produzioni creative ospitata per il secondo anno all’interno del Parco di Villa Camozzi a Ranica nel weekend di sabato 21 e domenica 22 maggio.