Morto in montagna a 25 anni: folla ai funerali di Matteo, sulla bara la divisa della Croce Bianca

Folla nel pomeriggio di mercoledì 3 agosto nella chiesa parrocchiale della Ramera i funerali del venticinquenne Matteo Carminati, il 25enne di Petosino che ha perso la vita lunedì pomeriggio in una tragica caduta ai piedi del Timogno , nel territorio del comune di Ardesio, dove è precipitato in un canalone per cento metri, morendo sul colpo insieme al cane del pastore Silvestro Maroni, al quale dava una mano nella sua partecipazione al progetto «Pasturs». Matteo era volontario della Croce Bianca Città di Bergamo: sulla bara c’era la divisa dell’associazione, con un cuscino fiori bianchi, e i volontari hanno portato il feretro dalla chiesina dell’asilo alla parrocchiale. In tanti, compresi i familiari, avevano sulla maglietta un fiocchetto verde perché il colore preferito di Matteo era il verde e «Verde» era anche il suo soprannome.