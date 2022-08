Precipita per 100 metri in un canalone e muore a 25 anni. I genitori distrutti dal dolore: «Amante della natura, altruista e generoso»

«Era altruista, generoso, maturo, rispettoso, sensibile e aveva una capacità di ascoltare straordinaria». Sono distrutti dal dolore Marco e Arianna, il papà e la mamma di Matteo Carminati: hanno gli occhi gonfi di lacrime, fanno fatica a parlare ma ci tengono a ricordare il loro unico e amatissimo figlio. Matteo abitava a Petosino (frazione di Sorisole), in via Zambelli e si era laureato alla triennale in Psicologia all’università di Bergamo, poi nel 2019 era partito per un anno a Boston negli Stati Uniti come ragazzo alla pari. «Faceva il baby sitter a tre ragazzini», dicono orgogliosi i genitori. Non appena tornato si era iscritto per la laurea magistrale in Psicologia alla Cattolica di Milano.