Forzano tre garage, due ladri colti in flagranza: uno è minorenne

I militari, allertati dai condomini che nel cuore della notte avevano sentito dei rumori sospetti, hanno colto in flagranza i due giovani che avevano già forzato le porte di accesso a 3 box praticando un grosso foro in prossimità della maniglia.

La pinza, l’hashish e il bilancino di precisione sequestarti ai due giovanissimi ladri a Gorle

I due sono stati trovati in possesso di arnesi per lo scasso. Il 23enne aveva con se anche circa 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per questo motivo dovrà rispondere in direttissima oltre che di tentato furto in concorso, anche di detenzione di droga ai fini di spaccio.