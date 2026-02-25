Frodi contratti leasing: sequestrate 20 auto di lusso nascoste in un garage a Curno

Operazione transnazionale tra Italia e Romania contro un gruppo criminale specializzato in frodi su crediti e contratti di leasing. Il 3 febbraio 2026, a Curno, i carabinieri d di Bergamo, su segnalazione della polizia rumena, hanno rinvenuto 20 veicoli di lusso occultati all’interno di un garage.

Le vetture – Porsche, BMW, Audi e altri marchi di alta gamma – hanno un valore complessivo stimato in circa 1,7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, sarebbero state acquisite tramite contratti di leasing e finanziamenti ottenuti con documentazione falsificata.

Indagine dell’antimafia romena: 14 indagati

Una delle auto di lusso sequestate dai carabinieri nell’ambito di un’indagine internazionale di truffa alle società di leasing L’operazione si inserisce in un’inchiesta più ampia avviata in Romania alla fine del 2025 dalla Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo (DIICOT), con il supporto della Brigata per il contrasto alla Criminalità Organizzata di Bucarest e di altre unità specializzate.

Nei mesi scorsi erano già state eseguite perquisizioni nelle province di Bucarest, Iaşi e Ilfov, con il sequestro di ulteriori auto di lusso, denaro contante e lingotti d’oro per oltre 7 milioni di euro. Le autorità hanno identificato 14 indagati, tra cui il presunto promotore dell’organizzazione, destinatario di un mandato di cattura internazionale.

Cooperazione tra Italia e Romania