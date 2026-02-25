Frodi contratti leasing: sequestrate 20 auto di lusso nascoste in un garage a Curno
Il BLITZ. L’indagine coordinata dalla Procura antimafia rumena: recuperati 20 veicoli di alta gamma per un valore di 1,7 milioni di euro. Coinvolti 14 indagati, uno colpito da mandato di cattura internazionale.
Curno
Operazione transnazionale tra Italia e Romania contro un gruppo criminale specializzato in frodi su crediti e contratti di leasing. Il 3 febbraio 2026, a Curno, i carabinieri d di Bergamo, su segnalazione della polizia rumena, hanno rinvenuto 20 veicoli di lusso occultati all’interno di un garage.
Le vetture – Porsche, BMW, Audi e altri marchi di alta gamma – hanno un valore complessivo stimato in circa 1,7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, sarebbero state acquisite tramite contratti di leasing e finanziamenti ottenuti con documentazione falsificata.
Indagine dell’antimafia romena: 14 indagati
L’operazione si inserisce in un’inchiesta più ampia avviata in Romania alla fine del 2025 dalla Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo (DIICOT), con il supporto della Brigata per il contrasto alla Criminalità Organizzata di Bucarest e di altre unità specializzate.
Nei mesi scorsi erano già state eseguite perquisizioni nelle province di Bucarest, Iaşi e Ilfov, con il sequestro di ulteriori auto di lusso, denaro contante e lingotti d’oro per oltre 7 milioni di euro. Le autorità hanno identificato 14 indagati, tra cui il presunto promotore dell’organizzazione, destinatario di un mandato di cattura internazionale.
Cooperazione tra Italia e Romania
Il blitz è stato possibile grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine italiane e rumene, con il contributo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Ambasciata di Romania in Italia. I veicoli sequestrati a Curno saranno restituiti alle società di leasing al termine delle procedure giudiziarie previste dalla legge.
