Frontale all’ingresso dell’autostrada: traffico in tilt vicino all’ospedale

Frontale tra due auto domenica pomeriggio, intorno alle 17, sulla rampa d’accesso della superstrada nei pressi dell’ospedale . Due i feriti, pare non gravi, entrambi alla guida delle vetture: un uomo di 32 anni e uno di 40.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine sono accorsi sulla Statale 671 a Treviolo e hanno messo in sicurezza i mezzi: insieme al personale del 118 (intervenuto con due ambulanze) hanno liberato uno dei due autisti. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere di ripulire i detriti e svolgere i rilievi.