«Già profuga polacca, mi faccio in quattro per aiutare gli ucraini»

Di origini polacche , quando è scoppiata la tragedia della guerra in Ucraina si è messa a disposizione risultando fondamentale ai fini della comunicazione, e non solo, fra i cittadini che prestavano aiuti e gli ucraini bisognosi di aiuto, traducendo ogni pensiero, ogni bisogno, ogni lacrima e anche ogni sorriso di riconoscenza. «Sono molto riconoscenti a chi si dedica a loro, non chiedono se non in estremo bisogno, sono umili anche se hanno una notevole formazione culturale. Una mamma è infermiera e ci tiene tanto a ringraziare a tutto campo per l’accoglienza e l’affetto di cui è circondata».