Gioco de L’Eco, l’auto va ad Azzano. Ecco i nomi dei vincitori dei buoni spesa

«Non mi aspettavo di vincere, assolutamente. A volte è proprio il destino – esordisce Paola, contentissima per la vincita –. La busta l’ho inserita nell’urna quando mancavano pochi giorni al termine. Non pensavo assolutamente di vincere. Quando sono stata contattata telefonicamente non ci volevo credere, pensavo mi prendessero in giro. Nei giorni precedenti pensavo:”Non sono riuscita a vincere nemmeno un buono spesa” e poi ho scoperto di aver vinto l’automobile. Siamo in quattro in famiglia e abbiamo tutti la patente, quindi una macchina in più fa comodo».

«Sono tanti anni che mettiamo in palio un’automobile con il giornale, è diventata una tradizione – esordisce Guia Rota della concessionaria Autorota –. Le prime macchine erano più piccole, adesso saliamo di qualità di anno in anno. È sempre bello consegnare un’automobile, fai contenta una persona, una famiglia che, spesso e volentieri, ne ha bisogno. L’auto girerà sul nostro territorio e fa piacere che possa fare della pubblicità. Il passaparola è la cosa migliore. La Suzuki S-Cross Hybrid è un’automobile bellissima. È la migliore come gamma ed è la più venduta per il tipo di segmento». Ad accomunare Paola e la concessionaria Autorota, storica attività della Bergamasca, il legame con L’Eco di Bergamo. «Vado in edicola ogni giorno a comprare il giornale. Mi piace poterlo leggere la mattina presto» commenta Pietro Rota, titolare della concessionaria. «Non sono un’abbonata, ma compro il giornale ogni giorno – confida Paola, la vincitrice –. In famiglia l’abbiamo sempre letto, è una tradizione. Lo compriamo in edicola perché ci piace averlo cartaceo. Mia mamma si tiene attiva aiutandomi a collezionare i bollini». Estratti anche i vincitori dei buoni spesa non assegnati e di quelli relativi a «Quiz Eco». Verranno contattati nei prossimi giorni.

I quattro buoni spesa Le Due Torri non assegnati durante le sette settimane di concorso sono stati vinti da Miranda Rovaris, Antonio Raineri, Diego Rivellini e Sergio Piazza. I vincitori «cartacei» di Quiz Eco sono: Ivo Eusebio Donadoni, Maurizio Oldrati, Lucia Vailati, Alessandro Gusmini, Alessandra Bonaldi, Claudio Rottoli e Valentino Lecchi. I vincitori digitali sono: Mauro Roverselli, Marcello Giuliani, Andrea Bonassi, Alessandra Ferraris, Diego Cortinovis, Gennaro Rocco, Ruggero Cangelli.

