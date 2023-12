Giovedì 21 l’addio a Sofia, oggi la salma torna a casa

Tornerà a casa nella giornata di mercoledì 20 dicembre, in via Zerra ad Albano Sant’Alessandro, Sofia Bagattini, la diciottenne morta nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale a Gavarno in cui sono rimasti feriti i quattro amici che viaggiavano con lei in auto. L’autopsia è stata eseguita martedì e il magistrato ha dato il nullaosta alla sepoltura. La salma sarà visitabile dopo le 12,30 e i funerali saranno celebrati giovedì 21 dicembre alle 15, per espressa richiesta degli amici che volevano essere presenti, nella chiesa parrocchiale di Scanzorosciate dal curato, don Alessandro Previtali. Per dare il senso di comunità ed esprimere tutta la vicinanza alla famiglia, l’animazione musicale sarà affidata al gruppo degli adulti che canta e suona nella Messa delle 10,30 ogni domenica. Gli altri ragazzi feriti sono stati dimessi, a eccezione di una diciottenne che è ancora ricoverata in ospedale per sospette fratture a un’anca e un polso.