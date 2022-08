Gorle, abitazioni svaligiate con il «metodo della colla»

I malviventi hanno preso di mira gli appartamenti dei condomìni di via Monte Rosa a Gorle , in una zona chiamata Lotto, e sembrerebbe che prima di mettere a segno i furti facciano anche degli approfonditi sopralluoghi utilizzando la cosiddetta «tecnica della colla» . « Abbiamo trovato un filo di colla trasparente – spiega uno dei condòmini – tra le porte degli appartamenti e lo stipite : se la colla rimane per qualche giorno vuol dire che gli inquilini sono via e i ladri possono agire indisturbati, se invece il filo di colla si rompe ci sono gli inquilini» . A partire da Ferragosto, gli abitanti dei condomìni in questione hanno contato almeno quattro-cinque furti, ma potrebbero essere state colpite molte più abitazioni perché alcuni dei residenti sono ancora in ferie e su alcune delle porte degli appartamenti ieri mattina risultava ancora presente la colla.