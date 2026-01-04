Burger button
Cronaca / Hinterland
Domenica 04 Gennaio 2026

Guasto tecnico e nebbia a Orio, notte di disagi e tensioni all’aeroporto - Foto e video

LO SCALO. Sacbo: guasto risolto a mezzanotte, attivato il piano di assistenza ai passeggeri. Sanga: «Graduale ritorno alla normalità».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Qualche tensione tra passeggeri e personale di terra dell’aeroporto di Orio al Serio nel corso della notte tra il 3 e il 4 gennaio
Qualche tensione tra passeggeri e personale di terra dell’aeroporto di Orio al Serio nel corso della notte tra il 3 e il 4 gennaio

Sono in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera (3 gennaio) e questa mattina (domenica 4 gennaio), all’aeroporto di Orio al Serio a causa di un «problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato» e dalle «contestuali condizioni di bassa visibilità in pista», come spiega questa mattina in una nota Sacbo, la società di gestione dello scalo.

I viaggiatori accampati all’aeroporto di Orio al Serio
I viaggiatori accampati all’aeroporto di Orio al Serio

Disagi che stanno interessando migliaia di passeggeri, visto che avvengono in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana. Alcuni si sono accampati nei corridoi dell’aeroporto, altri hanno optato per passare la notte in hotel o per mettersi in viaggio in bus, taxi o auto, con conseguenti spese extra. Durante la notte non sono mancate tensioni tra i passeggeri e il personale di terra a causa delle lunghe attese : è dovuta anche intervenire la polizia.Nei dettagli, dei voli in arrivo, dalle 18 di ieri a questa mattina, 34 sono stati dirottati su altri scali, 21 sono stati cancellati e 8 ritardati e riprogrammati per la giornata di oggi. Di conseguenza, sono stati cancellati 26 voli previsti in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati oggi.

Nel frattempo, spiegano ancora da Sacbo, il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale è stato «risolto intorno alla mezzanotte». Sacbo, con il proprio personale e quello addetto alla sicurezza aeroportuale, «ha provveduto ad attivare nell’immediato il piano di assistenza ai passeggeri, con il supporto della Protezione Civile di Dalmine per quanti sono rimasti in attesa nell’aerostazione, e agevolando i trasferimenti di quelli che hanno scelto di rientrare nelle rispettive sedi o i cui voli sono stati operati da altri aeroporti».

«Ci scusiamo con i passeggeri per i disagi subiti, ringraziando loro per la comprensione e la collaborazione che hanno permesso al personale aeroportuale di portare la dovuta assistenza. Un ringraziamento particolare alla Protezione Civile di Dalmine, intervenuta a supporto per organizzare la permanenza in aerostazione dei passeggeri in attesa - sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. Siamo rimasti in costante contatto con Enav, che ha provveduto a ripristinare il funzionamento dell’apparato, consentendo a partire dalla mezzanotte il graduale ritorno alla normalità».

