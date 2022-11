I dipendenti devolvono i bonus al collega con la casa incendiata

Bell’esempio di solidarietà dei dipendenti della C.G.M. Bettoni Group, che hanno deciso di devolvere i bonus economici che sarebbero spettati loro a fine anno a un collega per la ristrutturazione della sua casa, distrutta da un incendio lo scorso 29 ottobre a Dalmine . Il legale rappresentante della società di Azzano, Marco Giuliani, spiega che «come tante altre realtà in questo periodo, anche la nostra azienda aveva in programma una forma di riconoscimento economico per dare un aiuto ai nostri dipendenti, viste le particolari condizioni di difficoltà in cui ci troviamo». Ma nel pomeriggio di sabato 29 ottobre, poco prima delle 16, un rogo parte dalla cucina di un appartamento condominiale in via Guzzaniga 6 a Dalmine. Il 42enne che si trovava in casa è un tecnico della Bettoni Group, con moglie e tre figli a carico.