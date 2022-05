Il ballerino Michele Persico, 22 anni, da Brusaporto al palco dell’Eurovision

Michele Persico, ventiduenne di Brusaporto, danza fin dalla quinta elementare ed ha appena coronato uno dei suoi sogni esibendosi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. «Ho iniziato a ballare a dieci anni frequentando un corso di hip hop nel mio paese, da lì ho capito che la danza era la mia strada così, fino al termine della quinta superiore, ho seguito corsi di hip hop e danza moderna presso la scuola Je Danse di Albano San Alessandro» spiega Michele. Durante le superiori il ragazzo ha creato il progetto «Theneighborscrew» aprendo una pagina Instagram in cui ha proposto dei video da lui coreografati: «Per me - spiega - è stata la prima occasione di coreografare e sperimentare quest’ambito che mi affascina molto, ho deciso quindi di provare ad inseguire sempre più concretamente le mie passioni ed ho superato le audizioni per entrare nella Modulo Academy».