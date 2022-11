Il piano del ministero sulle fasce acustiche: «Con la zonizzazione più vincoli per Orio»

La proposta di zonizzazione acustica è lì, nero su bianco, più che condivisa dai sindaci. Ora c’è tempo fino al 27 novembre per presentare le osservazioni al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare , fino alla scorsa settimana Mite, ministero della transizione ecologica. Anche il piano di zonizzazione acustica aeroportuale di Orio è decisamente in transizione: «È il solo strumento a disposizione dei cittadini per governare, vigilare e intervenire sull’aeroporto nel caso non rispettasse i limiti sul rumore» spiega Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio nelle vesti di padrone di casa, illustrando la proposta.