In attesa dell’inaugurazione della nuova «Casa di Leo» aperte playroom e palestra

La nuovissima Casa di Leo, in via Aldo Moro a Treviolo, in autunno diventerà ancora più grande: tempo qualche mese e potrà ospitare dalle cinque attuali, ancora alloggiate nella vecchia, adiacente struttura, fino a ben 18 famiglie di bambini malati e in cura presso l’Asst Papa Giovanni XXIII.

I nuovi spazi operativi

Intanto, però, nuovi spazi si aggiungono a quelli già operativi: mercoledì 9 luglio sono stati inaugurate due nuove playroom (una per bambini e una per ragazzini), la palestra riabilitativa e l’area giochi esterna, con orto didattico e giochi inclusivi. Il tutto nell’ambito del progetto «Leo diventa grande» e con il sostegno di Intesa Sanpaolo (Programma Formula) in collaborazione con il Cesvi.

