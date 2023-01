In Spagna con i ciclisti kazaki. Muore massaggiatore di Mozzo

La triste notizia è rimbalzata dalla Spagna nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Il massaggiatore Umberto Inselvini, 64 anni, è morto colpito da un improvviso malore . Nativo di Concesio in provincia di Brescia, viveva da anni con la famiglia a Mozzo . Inselvini ha abbracciato la professione di massaggiatore dopo essersi lasciato alle spalle l’attività agonistica e per questo si trovava ad Altea in Spagna con parte dei corridori della «corazzata kazaka» in partenza per l’Arabia dove la squadra era attesa al Saudi Tour.