Incendio in aeroporto a Londra: cancellati 1.351 voli a Heathrow

L’aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un incendio scoppiato all’alba del 21 marzo e di un’interruzione di corrente. Lo fa sapere la società di gestione. L’ incendio, circoscritto, avrebbe interessato una sottostazione elettrica, provocando un’interruzione di corrente. «Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo», le 0.59 del 22 in Italia, ha affermato la Heathrow Airport Holdings

L’incendio «avrà chiaramente un impatto significativo sulle nostre operazioni e i nostri clienti e stiamo lavorando più in fretta possibile per aggiornarli sulle opzioni di viaggio per le prossime 24 ore e oltre», scrive in un comunicato British Airways.

L’aeroporto di Heathrow, il più trafficato d’Europa, gestisce oltre 80 milioni di passeggeri ogni anno, e una media di 1.300 voli al giorno, fra atterraggi e decolli.

Al momento in cui è stata dichiarata la chiusura, in volo c’erano 120 aerei di linea diretti al principale scalo londinese, e 7 voli di United Airlines sono dovuti tornare agli scali di partenza o atterrare in altri aeroporti, ha fatto sapere un portavoce di Heathrow.

Non si registrano in mattinata particolari criticità dallo scalo di Orio al Serio: i voli per tutte le destinazioni non presentano ritardi.