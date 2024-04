Incidente in A4, furgone si scontra con un camion ed esce di strada: due feriti

Incidente stradale, fortunatamente senza feriti gravi, nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile sull’autostrada A4 in direzione Milano, al chilometro 179 nei pressi di Brusaporto poco prima del casello di Seriate. Verso le 16,30 un furgone con a bordo due uomini di 57 e 63 anni, secondo le prime ricostruzioni, è uscito di strada dopo l’urto con un camion che lo precedeva. Sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, due automediche e due ambulanze e, per i rilievi, la polizia stradale di Seriate.

I soccorsi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco con l’ausilio della cesoia ed il divaricatore hanno liberato i due occupanti, accompagnati poi all’ospedale Papa Giovanni in ambulanza per le cure del caso. Le loro condizioni non risultano gravi. Illeso il conducente del camion. Dopo l’incidente lungo l’autostrada si sono formati code e rallentamenti in direzione Milano.