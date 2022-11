Intercettati dopo il tentato furto in casa, inseguiti per 20 km: uno finisce in cella

L’Alfa Giulia, risultata rubata e sulla quale venivano di volta in volta applicate targhe rubate, era stata segnalata sul luogo di diversi furti in abitazione. La banda agiva da settimane e sembrava diventata imprendibile. Invece l’altra sera è stata intercettata dalla polizia locale di Palosco, inseguita dagli agenti e dai carabinieri della compagnia di Treviglio: al termine di un rocambolesco inseguimento durato 20 km, uno dei tre componenti è finito in manette.