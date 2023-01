L’addio a Leonida Pozzi: «Lascia un grande vuoto nel mondo del volontariato, ma anche una strada da seguire»

Determinato, pratico, lungimirante. Perché non puoi fare la storia di un’associazione di volontariato come l’Aido, che in mezzo secolo d’attività ha avvicinato milioni di italiani al tema della donazione, se non hai tutte queste caratteristiche. Leonida Pozzi, per decenni storica colonna dell’Aido provinciale, regionale e nazionale, questi tratti caratteriali li aveva tutti. Scomparso sabato pomeriggio, 31 dicembre, all’età di 86 anni nella casa di riposo di Ponte San Pietro dov’era ricoverato da agosto, Pozzi lascia un grande vuoto nel mondo del volontariato bergamasco e non solo. Ma lascia anche un esempio, una strada da seguire. Cavaliere del Lavoro e cittadino benemerito di Bergamo, è stato presidente dell’Aido provinciale e consigliere nazionale dal 1988 al 2008; per qualche anno - dal 2001 al 2004 - ha ricoperto anche la carica di vicepresidente vicario dell’associazione, e quella di presidente regionale. E con lo stesso spirito di servizio ha abbracciato anche l’impegno politico/amministrativo, diventando sindaco di Ponte San Pietro dal 2001 al 2006 e sedendo tra i banchi del Consiglio provinciale di Bergamo.