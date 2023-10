L’addio ad Angelo Belotti: «Si è preoccupato della sofferenza degli altri»

«In una tragedia così imprevista, imprevedibile e dolorosa – ha detto il p arroco di Curno, don Angelo Belotti (omonimo della vittima) durante le esequie – preghiamo per le tante vittime degli incidenti stradali. Ogni giorno leggiamo notizie di questo genere anche nel nostro territorio. Preghiamo il Signore per essere tutti più prudenti, responsabili e attenti anche in mezzo al traffico».

Angelo Belotti

(Foto di Yuri Colleoni)

Con la certezza che Angelo verrà accolto nella casa di Dio, dove «non esiste sofferenza e c’è luce per sempre». «Non può essere diversamente, anche per due motivi – ha continuato il parroco, che ha celebrato il rito funebre insieme al parroco di Albegno di Treviolo, don Camillo Brescianini -. Angelo ha trovato la morte mentre accompagnava sua figlia a scuola. E in questo c’è la tenerezza di un padre che dimostra nei piccoli gesti vicinanza e paternità. Non solo. Iscritto all’Aido da anni, grazie al suo ultimo gesto di generosità altre persone potranno vivere. Si è preoccupato della sofferenza e della malattia degli altri e questi sono doni che Dio non può non vedere».