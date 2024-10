L’addio di Brusaporto a Elviro Civettini

Il commosso saluto a Elviro martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Brusaporto alla presenza dei molti che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla moglie Sandra e a tutti i familiari. Per lunghi anni Elviro è stato un prezioso punto di riferimento all’Aviazione Esercito 3° Reggimento di Sostegno «Aquila» operativo ad Orio al Serio. Una vita spesa, oltre che per la famiglia, suo grande sostegno, al lavoro sul campo di volo di Orio, «Nucleo Elicotteri» dov’è tuttora ricordato. Ha seguito con interesse l’importante crescita imprenditoriale del figlio Stefano che è stato per alcuni anni presidente del Gs Domus ciclismo, promuovendo con Gianni Sommariva importanti eventi. Elviro lascia la moglie Sandra, il figlio Stefano, la nuora Isa, i nipoti Marta e Andrea che ha visto crescere ed affermarsi nel settore medico e imprenditoriale.