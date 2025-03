Le Cornelle, la primavera porta un pappagallo e due marabù

Una specie in estinzione

Per questo motivo, i veterinari del Parco monitoreranno da vicino l’introduzione di Indigo con Samba, per assicurare che i due esemplari possano instaurare una relazione armoniosa. Indigo e Samba, insieme a diversi esemplari di Ara giacinto presenti in altri parchi faunistici, parteciperanno ai programmi europei di conservazione Eep (European endangered program) dell’Eaza (European association of zoos and aquaria), di cui Le Cornelle fa parte. Questi programmi mirano a preservare le specie a rischio, favorendo la loro riproduzione in ambienti controllati e promuovendo attività di sensibilizzazione. Ma non è finita qui.