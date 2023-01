Libri, eventi e coworking: è la Biblioteca dello Sport - Foto

I libri sono già divisi per disciplina, ordinati negli scaffali. Il grande locale di via Libertà 29, a Seriate, un’ex piccola fabbrica di interruttori di porcellana, sta cambiando veste e destinazione: tra qualche settimana sarà ufficialmente la prima Biblioteca dello Sport di Bergamo, della Lombardia, una delle pochissime in Italia se si fa eccezione per la biblioteca del Coni, a Roma, e a pochissime altre. Tutto questo nasce per iniziativa di Paolo Marabini, giornalista bergamasco della Gazzetta dello Sport, che ha pensato e ormai realizzato la biblioteca in ricordo del padre Nerio, scomparso nel febbraio di cinque anni fa ma indimenticabile protagonista dello sport bergamasco, soprattutto nelle vesti di dirigente e organizzatore ciclistico.