L’ingegnere gestionale volontario sulle ambulanze: «La vita è fragile»

Mattia Todeschini nel mondo del volontariato ci è cresciuto. Ha 24 anni, abita a Curno e di professione è ingegnere gestionale e logistico. A fianco del suo percorso di studi e di lavoro ha sempre vissuto forme di impegno all’interno della propria comunità . «Quando andavo alle scuole superiori frequentavo l’oratorio e facevo l’animatore. Poi ho fatto il catechista – racconta -. Mi è sempre piaciuto stare in mezzo alla gente e darmi da fare. È una parte di me: non riesco a stare fermo e mi piace che il mio tempo dia frutto».