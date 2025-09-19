Manovre pericolose, agente di polizia insegue l’auto: viene trascinato e ferito

Investe un agente della polizia locale che cercava di fermarla al volante e alle autorità si giustifica dicendo «pensavo scherzassero» . Con queste parole una cinquantenne residente nell’hinterland bergamasco ha commentato davanti al giudice la vicenda che l’ha coinvolta nella serata di martedì 16 settembre . Il tutto è successo a Treviolo, nelle vicinanze di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa , quando una pattuglia della polizia locale in servizio ha notato una Smart con al volante una donna muoversi a tutta velocità, compiendo manovre pericolose. La pattuglia ha subito dato il via a un inseguimento, per intercettare il veicolo, una corsa che si è protratta fino a Seriate . Qui, grazie a un rallentamento del traffico con una coda di auto ferme, gli agenti sono riusciti a raggiungere il mezzo guidato dalla cinquantenne.

Graffi alle braccia e al volto dell’agente

Un agente della Polizia locale si è quindi messo di fronte alla vettura, per bloccarne ulteriori movimenti. Nel mentre la circolazione stradale era ripresa e la donna ha pensato bene di ingranare di nuovo la marcia e ripartire, urtando il vigile alle gambe, il quale, nonostante il colpo subito, si è aggrappato alla portiera che aveva il finestrino aperto, venendo trascinato per qualche metro. Nonostante la situazione l’agente è riuscito a darsi uno slancio all’interno dell’abitacolo e a raggiungere le chiavi della vettura, spegnendola, il tutto mentre la conducente, alterata, ha iniziato a graffiarlo al volto e alle braccia nel tentativo di allontanarlo. Contemporaneamente gli altri agenti in servizio hanno raggiunto il collega, posizionando una loro vettura davanti alla Smart per evitarne una nuova fuga. La donna, imprenditrice della zona, è stata fermata e processata per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale. L’agente della Polizia locale investito ha riportato ferite ed ematomi ma, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita.