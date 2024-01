Mezzo di soccorso tampona una vettura, traffico sulla provinciale 35 - Foto e video

Incidente a Torre Boldone

Nell’impatto la vettura della Croce Rossa è finita fuori strada contro una recinzione e sono intervenuti i mezzi di soccorso per rimuoverla. Ferito, in maniera lieve, l’autista. Sul posto i carabinieri di Alzano, chiusa la corsia della strada per la Val Seriana: le auto venivano fatte uscire allo svincolo per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi. Traffico alternato fino le 19 per chi scendeva verso Bergamo.