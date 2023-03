«Morus Alba» addio, il Distretto del commercio si evolve in «Bgud»

«Morus Alba» si evolve in «Bgud», il nuovo Distretto del Commercio che riunisce i Comuni e le associazioni di categoria dell’hinterland, con l’obiettivo di affrontare in maniera propositiva la fase post-pandemia e rilanciare i negozi di vicinato. La rinnovata immagine coordinata (nuovo nome, nuovo logo e, a breve, di un nuovo sito web) del Distretto del Commercio che comprende 7 Comuni ( Azzano San Paolo , Comun Nuovo , Grassobbio , Levate , Orio al Serio , Stezzano e Zanica ) è stata presentata nella serata di lunedì 27 febbraio in una gremita sala riunioni della sede di Zanica della BCC Bergamasca e Orobica. Durante l’incontro, dal titolo «Ripartiamo insieme – In un mondo che cambia il Distretto si evolve», è stata presentata l a nuova immagine del Distretto, caratterizzata da un logo che richiama i concetti di unione, apertura e circolarità, oltre ai 7 Comuni aderenti (simboleggiati da altrettanti puntini colorati); il nome Bgud, scelto in chiave «moderna e social», rievoca invece il concetto del buon vivere (riecheggiando l’inglese «Be Good») , ma anche l’acronimo, sempre inglese, «Bergamo Unlimited District»: il tutto accompagnato dal payoff «Sette Comuni, un grande territorio», ad esemplificare lo stretto rapporto tra radici, storia dei paesi interessati ma anche volontà di innovare, di fare rete e di creare sinergie virtuose tra pubblico e privato.