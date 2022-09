Nozze da favola ad Azzano: la sposa all’altare con il «papà-clown» - Le foto

La famiglia Busnelli, toscana di origine, ha chiesto a un vecchio amico, don Luciano Cantini, parroco della diocesi di Livorno e responsabile dell’Ufficio nazionale per la Pastorale dei fieranti, circensi e operatori di spettacoli Itineranti, di celebrare il matrimonio: «Da giovane, appena entrato in Seminario, ho conosciuto l’ambiente circense e la famiglia Busnelli, di cui poi sono entrato a far parte, diventando cappellano del loro circo». Insieme a lui, a celebrare la Messa, il parroco di Azzano San Paolo, don Alberto Caravina.