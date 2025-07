Nuova Casa di Leo, una cucina attrezzata per le famiglie dei bimbi ricoverati - Foto e video

La nuova cucina a disposizione della casa

Un grande ambiente con tre cucine - dotati di moderni piani cottura, forni e frigoriferi - per consentire ai nuclei ospitati di riunirsi mettendo in circolo culture, tradizioni e sapori, e ritrovando nella preparazione del cibo quella normalità che spesso la cura di un figlio malato toglie. Sono stati lanciati questa mattina, giovedì 3 luglio, i nuovi spazi della Casa di Leo e realizzati grazie al contributo di generosità di Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel che ha sostenuto «Leo diventa grande» , il progetto di ampliamento della Casa di Leo.

Uno spazio che dia cura e accoglienza

«Sono immensamente felice - commenta Susanna Berlendis, mamma di Leo e presidente del Comitato direttivo Eos Aps -. La Casa di Leo è nata dal desiderio di offrire molto più di un semplice alloggio: volevamo creare un luogo in cui le famiglie potessero sentirsi accolte e sostenute in uno dei momenti più difficili della loro vita, dove ritrovare un senso di normalità, e le nuove cucine sono il luogo in cui tutto si intreccia. Leonardo nella sua breve vita ci ha insegnato ad essere felici, come lui lo era, e oggi - conclude Berlendis - mi sento di dire che lo siamo».