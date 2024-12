Orio al Serio, un 2024 da oltre 17 milioni di passeggeri

L’aeroporto di Orio al Serio si avvia a chiudere il 2024 con oltre 17 milioni di passaggeri, ennesimo record di una corsa ripresa dopo il superamento degli anni difficili del Covid. Il tradizionale incontro di fine anno con la stampa è stata l’occasione per fare il punto sui cantieri e sugli investimenti che interessano l’aerostazione: a giugno 2025 è prevista l’apertura dei 22 nuovi banchi check-in che sorgeranno all’interno dell’ampliamento ad est (un investimento di oltre 44 milioni di euro), mentre non è prevista per il prossimo anno un’ulteriore crescita del traffico aeroportuale, che anzi calerà di circa il 4-5% per la mancanza di nuovi aeromobili, le cui consegne alle compagnie aeree sono slittate di quasi due anni.

Aeroporto di Orio al Serio, tra previsioni e investimenti

Caleranno, nelle previsioni di Sacbo, anche i ricavi, nell’ordine dell’1,5% rispetto al 2024, anno in cui si supereranno per il secondo anno consecutivo i 200 milioni di euro. Resteranno molto alti gli investimenti, che anche per il 2025, come ha confermato il presidente della Sacbo, Giovanni Sanga, si aggireranno intorno ai 66-67 milioni di euro. Nel frattempo a gennaio partiranno i lavori di realizzazione del nuovo hotel Hilton, che richiederanno circa due anni. Nel corso del 2025, sempre all’interno del nuovo ampliamento dello scalo, è prevista anche una riorganizzazione della galleria commerciale, con 1.200 metri quadrati di spazi in più.