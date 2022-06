Orio al Serio, arrivano fondi per la ricerca dal Memorial per Alice

Il commento degli adulti, declinato uno per uno, è uno, e uno solo, essi stessi emozionati per la bella constatazione: «Noi spesso sottovalutiamo le potenzialità e le capacità dei ragazzi e li scoraggiamo nelle loro iniziative, che invece così come quella di oggi sono di alta sensibilità e umanità. E sono di esempio a noi, e a tutti quanti». Così si sono espressi, ognuno spontaneamente, il sindaco di Orio al Serio Alessandro Colletta, Francesco Sangalli e Roberto Sangalli , rispettivamente papà e nonno di Alice Sangalli , la giovane di 18 anni morta per una rara forma di leucemia.