Domenica 17 Agosto 2025
Orio al Serio, clochard muore nei pressi del parcheggio dell’aeroporto
NELLA NOTTE. Trovato senza vita poco prima delle 4 di notte tra il 16 e il 17 agosto nella zona del parking P3.
Orio al Serio
Morte in solitudine nella notte tra sabato e domenica 17 agosto. Un uomo senza fissa dimora, di mezza età, è stato trovato morto nel parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio intorno alle 3.30 della notte dai soccorritori.
L’uomo sembra essere un clochard della zona, sulla cinquantina e originario dell’Argentina, in Italia senza fissa dimora. Visto che al momento non è stato possibile rintracciare alcun familiare, la salma è stata affidata ai Servizi sociali.
