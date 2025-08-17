Orio al Serio, clochard muore nei pressi del parcheggio dell’aeroporto

Morte in solitudine nella notte tra sabato e domenica 17 agosto. Un uomo senza fissa dimora, di mezza età, è stato trovato morto nel parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio intorno alle 3.30 della notte dai soccorritori.

L’uomo sembra essere un clochard della zona, sulla cinquantina e originario dell’Argentina, in Italia senza fissa dimora. Visto che al momento non è stato possibile rintracciare alcun familiare, la salma è stata affidata ai Servizi sociali.